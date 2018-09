Carlsberg-CEO melder klar til at kigge efter opkøb

Carlsbergs topchef, Cees 't Hart siger, at han er parat til nye opkøb, efter at bryggeriet ikke tog del i den seneste fusionsbølge i bryggeribranchen, skriver Bloomberg News.



I et interview med det finansielle nyhedsbureau siger han, at Carlsberg planlægger at begynde at se sig omkring efter opkøbsmuligheder i lande, hvor bryggerikoncernen allerede har en tilstedeværelse.



- Da jeg startede, havde vi ikke pengene. Nu har vi pengene, så noget har forandret sig, siger topchefen.



Om omkring tre til fem år er det også planen at se efter nye markeder, siger han videre.



/ritzau/FINANS