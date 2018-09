Kriseramt kæde har lukket en fjerdedel af sine bøfhuse

Ledelsen i Jensens Bøfhus har haft travlt med at lukke tabsgivende restauranter i løbet af de seneste par år.

Den kriseramte bøfkæde har nu givet over 25 pct. af sine danske restauranter kniven siden september 2016, og i dag er der 23 tilbage, ni færre end for to år siden.



"Det er korrekt at der er 23 restauranter i Danmark, der er ikke planlagt flere lukninger udover Esbjerg, som er til salg. Som vi tidligere har oplyst, er vi gået fra ca. 40 restauranter i Danmark, Norge og Sverige og forventer at være ca. 30 restauranter som en del af vores turnaround," lyder det i et skriftligt svar fra Dorte Gleie, adm. direktør for Jensens Bøfhus.



Hun har ikke yderligere kommentarer til situationen i bøfkæden, men skriver dog, at "generelt ser det ret positivt ud."



Stor kontrast



Den udmelding står i stor kontrast til det regnskab, Jensen's Food Group, selskabet bag Jensens Bøfhus, præsenterede for mindre end tre måneder siden.



Da fremgik det af 2017-tallene, at selskabet kom ud af året med et kæmpe underskud på 157 mio. kr. ud af en omsætning på 571 mio. kr.



Samtidig røg både driften og egenkapitalen i minus med henholdsvis 31 mio. kr. og 155 mio. kr.

Ifølge Dorte Wimmer, detailekspert hos Retail Institute Scandinavia, er Jensens Bøfhus blevet presset af flere konkurrenter som f.eks. Bone's, Madklubben og Restaurant Flammen.



"Jensens Bøfhus havde monopol på det marked i gamle dage, men det har de ikke mere. Kagen er godt nok blevet større, men der er også flere, der skal dele den," siger Dorte Wimmer.



Hun pointerer, at danskerne bruger flere penge på at spise ude end tidligere, og set i det lys er det bemærkelsesværdigt, at Jensens Bøfhus alligevel har lukket restauranter på stribe.



"Det er trist, hvis man lukker, hvis markedet forsvinder, og folk ikke bruger penge på at spise ude, men det er endnu mere trist, hvis ikke man kan følge med på et tidspunkt, hvor folk rent faktisk bruger penge," lyder det fra Dorte Wimmer.



"Tror på planen"



Bestyrelsesformand Torben Frigaard Rasmussen sagde i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet i juni til Børsen, at han har tiltro til, at Jensens Bøfhus har en fremtid.



"Jeg tror på planen. Det skal vi nok lykkes med, men som regnskabet viser, så er det ikke nogen lille opgave," lød det fra Torben Frigaard Rasmussen i juni.



Sammen med en gruppe fynske erhvervsfolk, herunder milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, gik han ind i Jensens Bøfhus i oktober 2017 for at yde selskabet økonomisk førstehjælp.



Samtidig har restaurantkædens bankforbindelse, storbanken SEB, forlænget låneaftalen.



Shitstorm startskuddet



Nedturen i bøfhuset, som Palle Skov Jensen stiftede for snart 30 år siden, begyndte for alvor, da kæden ramte ind i en regulær shitstorm i 2014.



Her fik Jensens Bøfhus Højesterets ord for, at den nordjyske fiskerestaurant Jensens Fiskerestaurant ikke måtte etablere en kæde med det almindelige efternavn.



Men dommen ramte Jensens Bøfhus som en boomerang, og folkestemningen vendte mod Jensens Bøfhus, der tabte en masse kunder efterfølgende.



Palle Skov Jensen trak sig sidste år tilbage som adm. direktør i sit livsværk og overlod den daglige styring af kæden til Dorte Gleie.



"Det er vigtigt, at vi har en stærk profil til at køre restauranterne og tage sig af den daglige drift. Vi skal huske på, at vi er 1500-1700 medarbejdere, og ligesom driften skal de følges op, og der er grænser for, hvor meget jeg kan nå," sagde Skov Jensen dengang.