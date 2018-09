Maersk Drilling indgår etårig kontrakt med Arker BP

Underenheden Maersk Drilling, der ejer og driver olieplatforme, har indgået en etårig aftale med norske Aker BP om udlejning af boreriggen Maersk Integrator fra juni 2019. Det oplyser Aker BP torsdag i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.



Maersk Integrator bliver den første rig, der har den primære opgave at bore brønde, og den skal indgå fuldt ud i alliansen mellem Aker BP, Maersk Drilling og Halliburton.



Denne alliance blev annonceret sidste år og fokuserer på samarbejdsrelationer, der skal skabe maksimal værdi for alle involverede parter.





"Denne kontrakt symboliserer det tætte samarbejdsforhold mellem Aker BP og Maersk Drilling, som vi etablerede i slutningen af ​​2017. Dette er den første kontrakt, der fuldt ud er baseret på vores alliance-ramme. Med en fælles retning vil alle parter arbejde som ét hold for at levere sikre og effektive operationer til lavest mulige omkostninger," siger Jørn Madsen, adm. for Maersk Drilling i meddelelsen.