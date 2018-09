Telia og Telenor har som de første teleselskaber herhjemme åbnet for en hastighed på 1000 megabit i sekundet på mobilnettet.



Det oplyser de to selskaber i en pressemeddelelse.



I første omgang er det borgerne i det indre København, der får glæde af den høje hastighed, når de bruger deres mobiltelefoner.



Indtil videre er det nemlig kun i en enkelt mast ved Kongens Nytorv, hvor den høje hastighed er gjort tilgængelig.



Men planen er, at borgerne i landets største byer senere kommer med på vognen.



- 1000 megabit i sekundet i mobilnettet er en vigtig milepæl. Den symboliserer, hvor hurtigt det går med den digitale udvikling i disse år, siger teknologidirektør i Telia Danmark Henrik Kofod.



Det er dog kun de færreste mobiltelefoner, der i dag er gearet til at kunne udnytte den tårnhøje internethastighed.



En almindelig mobiltelefon bruger ifølge Henrik Kofod sjældent mere end tre-fire megabit i sekundet.



- Der er i dag kun en lille håndfuld modeller, der overhovedet understøtter så høje hastigheder som 1000 megabit i sekundet, siger han.



Det nye turbointernet er samtidig startskuddet for den nye 5G-teknologi, der skal tage over efter 4G.



- Vi kommer løbende til at udbygge 5G-netværket, i takt med at også teknologierne modnes, siger udviklingsdirektør i Telenor Peter Ditlev Nødbak.



Og der er noget at se frem til, når den nye teknologi for alvor tager over.



På sin 5G-mast i Norge har Telenor målt hastigheder på over 70 gigabit i sekundet, og det er cirka 700 gange hurtigere, end hvad 4G kan levere.



Telia og Telenor driver fælles mobilnet, som består af over 4000 mobilmaster i Danmark.



/ritzau/