Aarhus Letbane får underskud efter hård start

Den første halvdel af 2018 har økonomisk set været dyr for Aarhus Letbane.



Selskabet bag letbanen kommer ud af første halvår med et underskud på 53,7 mio. kr. Det skriver erhvervsmediet Finans.



De røde tal bliver betegnet som forventet og skyldes blandt andet afskrivninger, som ikke bliver dækket af de tilskud, letbanen modtager fra Midttrafik.



I regnskabet bliver letbanens anlægsøkonomi desuden betegnet som stram.



Det kan blive en udfordring, hvis letbanen mod forventning ikke får lov at køre på en ny strækning til Grenaa.



"Denne strækning er teknisk færdigbygget, så der udestår kun en lang række test og myndighedsgodkendelse. Således skal myndighedsgodkendelsen trække langt ud, hvis anlægsøkonomien skal blive udfordret," skriver Aarhus Letbanes kommunikationschef, Jens Velling, i en mail til Finans.



Den første etape af projektet tæller ud over letbanen omkring centrum af Aarhus desuden strækninger til Odder og Grenaa.



Strækningen til Odder er åbnet i september, mens stykket til Grenaa efter planen bliver åbnet på den anden side af nytår.



Aarhus Letbane er positiv om de første måneder på skinner og fremhæver i regnskabet, at 98,7 procent af togene har kørt som planlagt, og at der har været 8400 daglige passagerer.



Aarhus Letbane fik en hård fødsel, da åbningen blev udskudt flere gange, inden den åbnede i december.



Desuden er budgettet blevet overskredet og er ifølge Århus Stiftstidende nået 3,9 milliarder kroner.



Den forsinkede start har betydet et krav fra det konsortium, der har bygget letbanen.



Aarhus Letbane forhandler i øjeblikket med konsortiet, Asal, om et forlig, der potentielt kan gøre projektet endnu dyrere.



Letbanen er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.



/ritzau/