Mærsks direktør for digitalisering stopper

Mærsk kommer til at skulle sige farvel til Ibrahim Gokcen, der er direktør for digitalisering i shipping- og logistikselskabet.



Det skriver Shippingwatch, som kan fortælle, at det sker inden en større organisationsændring, der kan være et foreløbigt punktum i skabelsen af et nyt Mærsk - det vil sige et Mærsk, som ikke længere arbejder med olie, men som i stedet fokuserer på transport og logistik.



Ifølge Shippingwatch er det uvist, om afskeden med digitaliseringsdirektøren har forbindelse til den større organisationsændring.



"I forbindelse med planlægningen af, hvordan Maersks it og digitale funktioner bedst kunne organiseres, fik Ibrahim Gokcen en henvendelse om et job i USA og besluttede at forlade Maersk. Ibrahim har med succes etableret og udviklet Maersks digitale funktion, som fortsat vil understøtte vores transformation," oplyser Mærsk til Shippingwatch.



Mærsks it-direktør Adam Banks kommer fremover til at få titlen af Teknologi- og informationsdirektør, som følge af at Mærsk sammenlægger sine digitale og it-funktioner.



