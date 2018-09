Flere og flere butikslokaler står tomme i København

På trods af det økonomiske opsving er antallet af tomme butikslokaler i hovedstadsområdet på sit højeste i 16 år, det viser estimater fra portalen Ejendomstorvet.



Det er et globalt fænomen, mener ejendomschef.



Det skriver Berlingske Business.



Mens udbuddet af ledige butikslokaler i Region Hovedstaden inden finanskrisen lå på omkring 1 pct., er 4,6 pct. af butiksarealerne i dag til salg. Det er det højeste tal, siden Ejendomstorvet begyndte at udarbejde sit markedsindeks for 16 år siden.



Bag udviklingen ligger flere forklaringer, mener Peter Winther, der er direktør for erhvervsejendomsselskabet Sadolin og Aalbæk.



"Generelt har detailhandlen nogle ændrede vilkår, fordi nethandlen står for en stigende del af den samlede detailomsætning, og det gør, at der er brug for færre butiksarealer end tidligere. Det er ikke et hovedstadsfænomen eller et dansk fænomen, det er et globalt fænomen," siger Peter Winther til Berlingske Business.



Udbuddet af butikslokaler er også steget på landsplan, hvor 6,2 pct. af alle butikskvadratmeter i dag står tomme, hvilket er det højeste niveau i tre år. På trods af stigningen har Region Hovedstaden stadig det laveste niveau af butikslokaler til salg.



