Ryanair afslutter tvist i Irland: Piloter accepterer aftale

De irske Ryanair-piloter, som er medlemmer af den irske fagforening, Ialpa, har enstemmigt accepteret en kollektiv aftale med lavprisflyselskabet. Det skriver flere medier, herunder Bloomberg News og Irish Examiner.



Ialpa havde anbefalet sine medlemmer at stemme ja til aftalen, der blev annonceret i forrige måned, og det råd har piloterne fulgt.



Beslutningen afslutter den tvist, som har betydet, at tusindvis af kunder har fået deres sommerrejser forstyrret af strejker fra piloter under Ialpa og den irske fagforening Forsa.



På Twitter skriver kaptajn Joe May, der er talsperson for Ialpa, at piloterne respekterer Ryanairs operationelle model, men at de ikke længere accepterer selskabets "højt problematiske" beskæftigelsesmodel.



- Efter årtier med svækkede vilkår og betingelser har piloter i Ryanair nu fundet en samlet stemme, skriver han.



- Når piloter behandles retfærdigt og gennemsigtigt af et flyselskab, vil de blive motiveret til at bidrage til flyselskabets succes, blive hos firmaet og gøre karriere i det.



Ryanair-aktien stiger onsdag ved 14.30-tiden med 1,2 pct. på børsen i Dublin. En aktie i lavprisflyselskabet koster derfor 13,94 euro.