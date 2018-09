Samsung bygger verdens største telefonfabrik i Indien

Den sydkoreanske elektronikgigant Samsung er ved at bygge verdens største smartphonefabrik i Indien. Det er et forsøg på at indhente kinesiske konkurrenter inden for billige smartphones, der kan blive branchens næste vækstområde.



Det skriver The Wall Street Journal.



Efter at have været i årtiers kamp med Apple om verdens mest velhavende forbrugere, vil Samsung opsætte en ny fabrik i Indien og lægge sig ud med kinesiske virksomheder, der prøver at dominere markedet for billige telefoner.



I kampen udgør Indien et kritisk marked, da landet er på nippet til at overhale USA og overtage pladsen som verdens næststørste smartphone-marked efter Kina.



Samsungs nye faciliteter skal ligge i en forstad til New Delhi, og vil på sigt være i stand til at producere 210 mio. telefoner om året svarende til omkring 1 ud af 13 telefoner i verden.



Kinesiske telefonproducenter, som Huawei, Xiaomi og Oppo, står i dag for størstedelen af det globale smartphone-marked. Mens markedet for billige telefoner er dobbelt så stort som det mere eksklusive marked, er det samtidig forbundet med færre muligheder for profit.



/ritzau/FINANS