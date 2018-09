Nilfisk indleder strategisk gennemgang af forretningsområde

Nilfisk, der producerer rengøringsmaskiner, har igangsat en strategisk gennemgang af sin forretning for forbrugerprodukter.



Det følger efter flere kvartaler, hvor selskabet har arbejdet på at stabilisere forretningsområdet med fokus på at opretholde toplinjen og sideløbende forbedre indtjeningen, fremgår det i en meddelelse onsdag morgen.



"Som led i denne proces analyserer Nilfisk en række muligheder med henblik på at fastlægge den bedst mulige fremtidige strategiske retning for selskabets forretning for forbrugerprodukter," skriver selskabet i meddelelsen.



Ifølge Nilfisk kendes udfaldet af den strategiske gennemgang samt timingen af den endnu ikke, da gennemgangen stadig er i de tidlige faser.



Forretningsområdet omsatte i 2017 for 96 mio. euro, svarende til 9 pct. af den samlede koncernomsætning. Den organiske vækst var negativ med 7,7 pct., mens bruttomarginen var 37,2 pct. - 5 procentpoint lavere end for koncernen under et.



Børsen har forsøgt at få en kommentar på meddelelsen fra Louise Refsgaard Klinge, global media relations, der dog ikke vil uddybe yderligere på spørgsmålet om, hvorvidt den bedst mulige strategiske retning indebærer frasalg af nogen art.