Ambu-aktien i markant dyk efter storaktionærs brandudsalg: Falder 13 pct

Opdateret 10.31 Ambu-aktien dykker gevaldigt og falder med 13 pct. til kurs 213 i den indledende handel på fondsbørsen.



Faldet i Ambu-aktien sker efter at Chr. Augustinus Fabrikker, der er storaktionær hos Ambu, der udvikler og producerer medicinudstyr til hospitaler, har solgt 13,5 mio. aktier i selskabet for 220 kr. stykket.



Salgsprisen svarer til en rabat på 25 kr. eller 10,2 pct. i forhold til tirsdagens lukkekurs på 245 kr. Aktierne har en værdi af 2,97 mia. kr.



Men nu ligger aktien omkring kurs 213 og er dermed billigere end den kurs, Chr. Augustinus Fabrikker solgte til, som var 220.



De 13,5 mio. aktier svarer til omtrent 5,4 pct. af hele aktiekapitalen i Ambu, og Chr. Augustinus Fabrikker var inden salget den næststørste aktionær med en ejerandel på 10,62 pct. ifølge data fra Bloomberg News. Salget svarer dermed også til godt halvdelen af ejerandelen.



Efter salget er Chr. Augustinus Fabrikker nede på tredjepladsen over de største aktionærer i selskabet, idet Norges Bank også sidder på 9,93 pct. af aktierne.



"Det er ikke underligt, at en storaktionær ønsker at halvere sin ejerandel og dermed takke af som storaktionær efter at Ambu-aktien er stukket afsted og mere end 20 doblet i kurs de seneste 5 år. 3,3 mia. kr.," siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet og tilføjer:



"Det er ikke nogen lille handel, og mon ikke det kræver en rabat i forhold til lukkekursen på op til 5 pct. for at få investorer til at blive meget interesserede."



Ambu har været den helt store vinder i C25-indekset i 2018, hvor aktien indtil nu er steget med lige godt 120 pct. Over de seneste fem år er Ambu, der tjener sine penge på hospitalsudstyr, steget med godt 2300 pct. på børsen.



Medikovirksomheden Ambu har vist imponerende vækstrater over de seneste år og en stribe af opjusteringer, primært drevet af selskabets salg af engangsskoper til brug ved undersøgelser af luftvejene. Allerede i næste kvartal, vil selskabet lancere et produkt til undersøgelse af mave-tarm-området.



Siden årsskiftet er kursen steget med 121 pct.