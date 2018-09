Jyske Bank skruer en smule op for kursmålet for aktien i smykkeselskabet Pandora, der løftes til 400 kr. fra 380 kr.



Anbefalingen er fortsat i neutralt terræn på "hold".



Jyske Bank ser umiddelbart gode muligheder for en kursstigning for Pandora over de kommende år, hvis selskabet kan levere det, der lægges op til i den langsigtede strategi frem mod 2022.



Udsigterne til, at det kan lade sig gøre, er dog ikke for lyse, lyder vurderingen.



- Skulle det mod forventning lykkes Pandora at indfri målsætningen om en omsætningsvækst på 7-10 pct. om året og en EBITDA-margin på 35 pct. frem mod 2022, er der mulighed for en pæn aktiekursstigning. Vi lader dog ikke tvivlen komme Pandora til gode, men finder det sandsynligt, at selskabet bliver tvunget til at nedjustere målene for 2022, skriver Janne Vincent Kjær, der er aktieanalytiker hos Jyske Bank, i et analysenotat.



Pandora-aktien topper tirsdag C25-indekset med en stigning på 1 pct. til 386,20 kr. År til dato er aktien dog faldet med knap 43 pct.



/ritzau/FINANS