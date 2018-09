Stort ejendomsselskab med voldsomme vækstplaner - ny koncerndirektør træder yderligere på speederen

Eksklusivt for kunder

Ejendomsselskabet Dades har voldsomme vækstplaner og har i den forbindelse indsat Søren Kristiansen som koncerndirektør under adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen.



Han har stået i spidsen for Dades som adm. direktør siden 1999. Dades står for Det...