Både omsætning og overskud dykker i Lego: "Vi er på rette vej"

Lego med topchef Niels B. Christiansen i spidsen har ikke formået at stoppe nedgangen i omsætningen.I danske kroner dykkede salget med 5 pct. i første halvår 2018 og landede på 14,3 mia. kr., men Niels B. Christiansen kalder alligevel udviklingen for opmuntrende.Det er da også dollarkursen, der driller Lego. Salget til forbrugerne stiger en smule - 1 pct. - sammenlignet med samme periode året før."Vores plan for 2018 er at stabilisere forretningen og investere i at skabe vækst på den lange bane. Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende," udtaler han i forbindelse med offentliggørelsen af halvårstallene tirsdag morgen.Også overskuddet udvikler sig i den gale retning med et fald på hele 10 pct. - fra 3,4 mia. kr. sidste år til 3 mia. kr. i år. Samtidig falder driftsresultatet med 4 pct., og det er drevet af den svage udvikling i dollarkursen.Regnskabet sætter en tyk streg under, at Legos status som mirakelvirksomhed hører fortiden til, og at det handler om at stabilisere sig i et udfordret marked."Vi er især tilfredse med vores resultater i lyset af de udfordringer, forandringerne i detailhandlen - herunder lukningen af Toys R Us i USA, Storbritannien og Australien - medfører. Vi har et godt udgangspunkt for at udnytte de mange nye muligheder for at nå forbrugere på tværs af alle kanaler, og især væksten inden for digitale og e-handelsplatforme er opmuntrende," udtaler Niels B. Christiansen.Salget i de "gamle" markeder var stabilt i første halvår. I faste valutaer steg salget med "lave etcifrede procentsatser" i Vesteuropa, mens omsætningen i Nordamerika faldt en smule, delvist som resultat af forandringer i detailhandlen, oplyser Lego.I Kina fortsatte LEGO Koncernen sin stærke vækst med en tocifret procentuel vækst i salget i årets første seks måneder.Da Lego præsenterede årsregnskabet for 2017 tidligere på året, afslørede selskabet et fald i omsætning på 8 pct.Det var første gang siden 2004, at salget fald og så med hele 8 pct. til 35 mia. kr.Niels B. Christiansen, der tiltrådte som topchef i oktober 2017, havde dermed ikke den store indflydelse på de skuffende resultater.Hans budskab var dengang, at forbrugerne købte lige så mange æsker i 2017 som i 2016. Men sidste år var mange af æskerne gamle lagervarer fra året før, og derfor faldt Lego-fabrikkernes salg ud til butikkerne i løbet af 2017.