Mærsk: Relevant rateindeks på retræte

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler prisniveauet på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over, steg i sidste uge med 4,2 pct. samlet set. Men for det delindeks, der er mest relevant for danske Mærsks flåde af containerskibe, Europa-indekset, var der tale om fald.



Det fremgår af data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



Indekset for containerraterne for transporter til Europa - der vejer en femtedel af det samlede indeks - faldt til 933 fra 959 eller med 2,7 pct. Ugen før steg delindekset 3,3 pct.



For det samlede indeks er der tale om en fortsættelse af den stigende tendens, der overordnet set har præget indekset på det seneste. I forrige uge steg SCFI 1,1 pct., mens indekset ugen før faldt marginalt med 0,2 pct. Inden da var det gået frem tre uger i træk.



SCFI sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



