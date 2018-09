Svensk mediegigant køber populær sundhedsportal

Nordeuropas største medievirksomhed, Bonnier, som blandt andet ejer lige over halvdelen af Børsen, har købt den danske udgave af Netdoktor. Det skriver Bonnier i en pressemeddelelse.



"Købet af Netdoktor i Danmark er et vigtigt skridt i vores ambition om at udbygge og forstærke vores position inden for sundhedsmedier," siger Frederik Andersson, global chef hos Bonnier for sundhed og pharma.



Svenske Bonniers køb omfatter alle aktier i Netdoktor Media A/S, hvilket indbefatter både brand og Netdoktor.dk.



Netdoktor Media A/S har de seneste tre år været ejer af administrerende direktør Rikke Esbjerg sammen med investorerne Jamie Brammer og Mikael Vissing. Rikke Esbjerg glæder sig over opkøbet, som betyder, at Netdoktor bliver en del af divisionen Bonnier Healthcare.



"Vi er meget glade for at blive en del af den stærke nordiske organisation inden for Bonnier Healthcare, og vi ser frem til at tilbyde både vores brugere og vores kunder nye muligheder skabt i samarbejde med vores nye kollegaer," siger Rikke Esbjerg, Netdoktors administrerende direktør, ifølge pressemeddelelsen.



Netdoktor har siden 1990 leveret information om sundhed og sygdom online. Siden har to millioner besøgende per måned.