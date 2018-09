Ford holder fast i Mondeo og vil modernisere den

Den amerikanske bilproducent Ford Motors vil ikke skrotte sin 25-år gamle Mondeo-model. Tværtimod er der planer om at give den en saltvandsindsprøjtning, så den bliver mere tidssvarende.Sådan lyder det fra Ford ifølge Bloomberg News, efter at Sunday Times havde skrevet, at der var planer om helt at stoppe produktionen af den gamle model. "Mondeo vil fortsat være en fast bestanddel af produktionen i Europa, og den vil komme ud med forbedringer senere i år," lyder det nu fra Ford, skriver Bloomberg.Udtalelsen kommer, efter at Sunday Times skrev, at blandt andet Mondeo skulle droppes i arbejdet med at forny Fords bilpark, og at op mod 24.000 job hovedsageligt i Europa stod til at blive skåret væk./ritzau/FINANS