Æggebakkeproducenten Hartmann ansætter Flemming Steen som koncernfinansdirektør med start fra 18. september.



Med sig har Flemming Steen erfaring som koncernfinansdirektør i virksomheder som Clipper Group, MT Højgaard og Junckers Industrier, ligesom han har været ansvarlig for it i A.P. Møller-Mærsk, strategi i Maersk Line og været finansdirektør i APM Terminals.



- Vi ser meget frem til samarbejdet med Flemming Steen, der med sine stærke finansielle kompetencer og betydelig international erhvervserfaring vil bidrage til at fortsætte Hartmanns lønsomme vækst og positive udvikling, siger Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand i Hartmann, i en meddelelse til fondsbørsen.



Flemming Steen efterfølger Marianne Rørslev Bock, som i juni meddelte, at hun efter seks års ansættelse har accepteret en stilling i en anden virksomhed.



/ritzau/FINANS