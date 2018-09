Udsigt til stor fyringsrunde og farvel til flere kendte bilmærker hos Ford

Tusindvis af ansatte hos amerikanske Ford kan gå rundt med ondt i maven og en uvis fremtid. For store problemer på det europæiske marked kan betyde massefyringer hos den over hundrede år gamle bilproducent.Ifølge avisen tabte Ford fra april til juni næsten 470 mio. kr. i Europa, og det kan betyde, at Ford må afskedige op til 24.000 medarbejdere.Analytikere hos Morgan Stanley vurderer over for den britiske avis, at afskedigelserne højest sandsynligt kommer til at ramme Fords medarbejdere i Europa.Men det er ikke kun medarbejdere, der kan ryge ud af forretningen hos den amerikanske bilproducent. For ikke nok med fyringer, lyder det ifølge The Sunday Times også til, at Ford har planer om at nedlægge flere bilmodeller.Det handler om produktionen af Mondeo, Galaxy og S-Max, i stedet vil Ford fokusere mere på profitable sportsvogne.