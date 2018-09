Bjarne Graven rykker ind i bestyrelsen i Kirk Kapital

Relateret indhold Aktieordbog

ATP's tidligere fondsdirektør og investeringsansvarlig Bjarne Graven Larsen indtræder i bestyrelsen for Kirk Kapital, der er ejet af Kirk Johansen-familien, som er efterkommere af Lego-grundlægger Ole Kirk Kristiansen.



"Vi får med Bjarne Graven Larsen i bestyrelsen en af de mest kompetente og erfarne investeringsfolk i Danmark med ombord. Hans cv taler sit eget tydelige sprog, og det er klart, at det er en styrkelse af Kirk Kapital, at vi nu får en sådan kapacitet i bestyrelseslokalet," udtaler Casper Kirk Johansen, bestyrelsesformand i Kirk Kapital, i en meddelelse.



I juni i år stoppede Bjarne Graven Larsen som investeringsdirektør i den canadiske pensionsfond Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP). Her var han i to et halvt år ansvarlig for forvaltningen af en formue på over 1000 mia. kr.



Fra 1999 til 2010 var Bjarne Graven Larsen fondsdirektør og investeringsansvarlig i ATP. Herefter rykkede han videre til direktionen i FIH Erhvervsbank, inden han blev finansdirektør i Novo Holdings, der er moderselskab for Novo Nordisk og Novozymes.



"Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville sige ja til bestyrelsesposten i Kirk Kapital. Selskabet har brugt det seneste år på at formulere en spændende strategi. Jeg mener, at jeg som bestyrelsesmedlem med min baggrund kan bidrage til at styrke eksekveringen af denne strategi, og jeg glæder mig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet," udtaler Bjarne Graven Larsen i meddelelsen.



Den nye strategi i Kirk Kapital har været medvirkende til, at der har været et ønske om at få Bjarne Graven Larsen i bestyrelsen.



"Siden ansættelsen af Kim Gulstad som ny CEO (adm. direktør, red.) i Kirk Kapital for godt et år siden er vi blevet meget mere klare i vores strategi på både strategiske og finansielle investeringer. I den sammenhæng er det en stor styrke, at vi nu også kan trække på Bjarne Graven Larsens kompetencer," lyder det fra Casper Kirk Johansen.



Investeringsselskabet forvalter ca. 8 mia. kr. og investeringerne tæller bl.a. minoritetsposter i Alliance+, Beck Pack, FMD, Globeteam, Kompan, PNO, Tacton og TPS.