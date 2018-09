Uber-rival planlægger børsnotering i foråret 2019

Relateret indhold Tilføj søgeagent Uber Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Uber

USA's næststørste kørselstjeneste, Lyft, er angiveligt begyndt at planlægge en børsnotering i foråret næste år. Det betyder, at selskabet kan indhente sin største rival, Uber, der forventer at gå på børsen i slutningen af 2019.



Det skriver The Independent.



Kørselskoncernen Lyft har efter sigende ansat rådgivere og planlægger at lede efter banker til at gennemføre et offentligt udbud i marts eller april 2019.



- En række faktorer kommer til at bestemme, hvis og hvornår Lyft skal børsnoteres, men i mellemtiden er vi fokuserede på at opbygge vores virksomhed, der fortsætter med at vokse, skriver en talsperson fra Lyft, der ifølge The Independent ikke ønsker at kommentere rygterne.



Hvis Lyft gennemfører en børsnotering i foråret 2019, vil selskabet komme markedslederen Uber i forkøbet, da Uber planlægger en børsnotering i anden halvdel af næste år.



Virksomheder inden for samme branche vælger typisk at undgå at sælge aktier for tæt på hinanden, da de kan risikere, at investorerne mister appetitten på flere investeringer.



