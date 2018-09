Bang & Olufsen begynder aktietilbagekøb på 485 mio

Bang & Olufsen sætter mandag gang i et program for aktietilbagekøb på 485 mio. kr., skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Programmet, der senest er gjort færdigt ved årets udgang, blev godkendt af selskabets generalforsamling 23. august.



De 485 mio. kr. er det maksimale beløb, som Struer-selskabet vil bruge, og samtidig vil det højst indkøbe 6.479.621 egne aktier under programmet.



/ritzau/FINANS