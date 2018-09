Novo-konkurrent får godkendt ombejlet blødermiddel

Det franske medicinalselskab Sanofi har fået godkendt blødermidlet Caplacizumab, som Novo Nordisk også havde set sig lun på.



Den Europæiske Union har godkendt midlet, som vil blive markedsført under navnet Cablivi, til behandling af en alvorlig og sjælden blødersygdom kaldet opstået trombotisk trombocytopenisk purpura, skriver Sanofi i en meddelelse.



Cablivi er udviklet af det belgiske selskab Ablynx, som Sanofi nu ejer. Men Novo Nordisk havde gerne set det på danske hænder netop på grund af blødermidlet. Tidligere på året måtte Novo Nordisk dog se sig slået i en budkamp med Sanofi.



Den amerikanske sundhedsstyrelse, FDA, har godkendt en ansøgning til vurdering af Caplacizumab til brug for patienter over 18 år, der oplever et forløb med sygdommen. Sanofi regner med, at FDA kommer med en beslutning 6. februar 2019.



