Ford skrotter planer om import af bilmodel til Kina efter Trump-melding

Bilproducenten Ford dropper nu sine planer om at importere den nye crossover-model til Kina, efter meldingen om, at USA's præsident Donald Trump vil hæve tolden på kinesisk import for 200 mia. dollar til 25 pct. Det skriver Bloomberg Told på 25 pct. vil ramme Fords profitabilitet på den nye Focus Active-model, som bilproducenten ellers havde planlagt at begynde at importere til USA om et års tid. Sådan lød det fra Kumar Galhotra, Fords chef for Nordamerika, på en telekonference, ifølge Bloomberg."På grund af toldsatserne vil vores omkostningerne åbenlyst blive markant højere. Vores ressourcer kan udnyttes bedre," sagde Kumar Galhotra.Ifølge Bloomberg havde Ford planlagt at flytte produktionen af Focus-modellerne til Mexico, men besluttede sidste år at rykke produktionen til Kina i stedet og i år meddelte bilproducenten, at de på sigt vil stoppe med at sælge næsten alle personbilerne i USA.Galhotra sagde ifølge Bloomberg, at Ford bygger ca. 80 pct. af de biler, de sælger i USA på hjemmemarkedet og yderligere 15 pct. samles i Canada og Mexico. Resten af leverancerne består primært af to modeller, som er importeret fra Indien og Spanien.