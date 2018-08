Parkens salg af fitness-kæde gennemført

Parken Sport & Entertainment er nu endegyldigt ude af Fitness DK, efter at alle betingelser for salget er blevet opfyldt, og konkurrencemyndighederne har godkendt salget af kæden til et datterselskab ejet af kapitalfonden Altor og Tryghedsgruppen, der sammen kontrollerer fitnesskæden Sats.



Salget blev annonceret 28. juni, efter at kæden i en årrække havde givet skuffende resultater for Parken, der nu kan koncentrere indsatsen om sine øvrige aktiviteter - herunder ikke mindst fodboldklubben FC København, ferieparkerne Lalandia og kontorejendommene i Parken.



/ritzau/FINANS