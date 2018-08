Ørsted køber strømmen fra stor britisk havmøllepark

Ørsted har indgået en elkøbsaftale med tyske Innogy om at aftage hele elproduktionen fra den fremtidige havvindmøllepark Triton Knoll ud for den britiske kyst.



Ørsted skal dermed håndtere de daglige udsving i volumen og priser ved at tilpasse strømmen til det britiske elnet.



"Ørsteds markedseksponering er begrænset til udsving i elpriserne på daglig basis," skriver selskabet i en pressemeddelelse.



Havvindmølleparken forventes idriftsat i 2021 med en kapacitet på 860 megawatt (MW), og aftalen mellem Ørsted og Innogy omfatter de første 15 års elproduktion.



Aftalen svarer ifølge Ørsted til lignende aftaler, selskabet har indgået med andre partnere for Ørsteds egen portefølje af havvindmølleparker.



Når Triton Knoll er kommet i fuld drift, kan den levere vedvarende energi til minimum 800.000 britiske husstandes årlige strømforbrug, anslår Ørsted.



Havmølleparken får også andre danske aftryk i form af vindmøller fra MHI Vestas samt kabler fra NKT.



/ritzau/FINANS