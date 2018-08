Sydbank: Ventet men tidlig Darzalex-kombi-godkendelse i Europa

Da Genmab tidligere har fået en positiv anbefaling, kommer det ikke som nogen stor overraskelse for Sydbank, at biotekselskabet har fået godkendt Darzalex i kombination med Velcade, Melphalan og Prednisolon i EU.



Godkendelsen kommer dog godt en måned tidligere end ventet, oplyser aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Aabenraa-banken.



"Vi ser positivt på godkendelsen, da netop den kombination typisk er den, man benytter i nydiagnosticerede patienter i Europa, hvilket står i kontrast til USA. Der bliver hvert år diagnosticerede cirka 40.000 nye patienter med knoglemarvskræft i Europa," skriver Søren Løntoft Hansen i en kommentar til Ritzau Finans.



Genmab kan se frem til at modtage en milepælsbetaling fra sin licenspartner, Janssen, på 13 mio. dollar (83 mio. kr.) ved det første salg af Darzalex i denne kombination.



Det første salg ventes hurtigt efter godkendelsen, og milepælsbetalingen er derfor allerede inkluderet i Genmabs resultatprognose for 2018, oplyser selskabet fredag.



Aktien i Genmab reagerer da også behersket på nyheden. Fredag ved 15-tiden ligger den 0,1 pct. lavere end torsdag i 1110 kr. - og stor set uændret i forhold til umiddelbart før offentliggørelsen.



/ritzau/FINANS