Efter 12 års parløb: Rokade i toppen af dansk tæppegigant

Relateret indhold Aktieordbog

Egetæppers topchef kan fremover kalde sig kommerciel direktør. Og modsat bliver den nuværende finansdirektør i stedet topchef i selskabet.



Administrerende direktør Svend Aage Færch Nielsen og finansdirektør John Vestergaard har nemlig ændret deres indbyrdes rollefordeling i direktionen, fremgår det af en meddelelse fra Egetæpper.



De to har gennem de seneste 12 år udgjort direktionen i tæppeselskabet.



- Med den nye koncernstruktur, der blev gennemført per 1. maj 2018, er der sat yderligere fokus på at udvinde koncernsynergier og på at styrke den organiske vækst med henblik på at nå de finansielle målsætninger, skriver selskabet.



- Med henblik på at løse de opgaver, der er opstået i den forbindelse, bedst muligt, er det aftalt, at John Vestergaard fremover overtager posten som administrerende direktør (CEO), og at Svend Aage Færch Nielsen udnævnes CCO (Chief Commercial Officer), hvilket blandt andet indebærer ansvaret for den kommercielle strategi og for organisationsudvikling, hedder det i meddelelsen fra Egetæpper.



Egetæpper er desuden fredag middag kommet med regnskab for første kvartal af 2018/19.



/ritzau/FINANS