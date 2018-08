Aarsleff skal bygge Carlsberg Byens højeste hus

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff skal stå for at opføre Carlsberg Byens højeste hus, der med en højde på 120 meter bliver det højeste beboelseshus i København.



Kontrakten har en værdi på cirka 1,2 milliarder kroner og ændrer ikke ved forventningerne til indeværende regnskabsår, fortæller Aarsleff i en meddelelse.



Højhuset bliver opført i den centrale del af Carlsberg Byen i København, og foruden beboelsestårnet består byggeriet af karréboliger, erhverv, detailhandel og kælder - i alt er der et byggeareal på omkring 76.000 kvadratmeter.



Der er tale om en totalentreprise, hvor Aarsleff-koncernens selskab Wicotec Kirkebjerg står for de tekniske installationer.



Det er forventet, at bygningerne står klar i første halvdel af 2022.



/ritzau/FINANS