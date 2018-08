Sydbank: Rigtig stærkt tredje kvartal for SAS - udfordringerne lurer

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

Luftfartsselskabet SAS er vurderet på regnskabstallene for tredje kvartal 2017/18 rigtig stærkt flyvende. I hvert fald var tallene umiddelbart lidt bedre end ventet, og for hele året opjusteres forventningerne også.



På lidt længere sigt kan der dog lure flere udfordringer primært i form af stigende brændstofpriser.



Sådan lyder vurderingen fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.



- For tredje kvartal ser det rigtig stærkt ud. Vi får en opjustering og kommer op på omkring 2 mia. svenske kr., hvilket er i tråd med den udvikling, jeg havde ventet, siger han til Ritzau Finans.



Han henviser til, at SAS nu regner med et resultat før skat og engangsposter på omkring 2 mia. svenske kr. mod den tidligere forventning om 1,5-2,0 mia. svenske kr.



I selve tredje kvartal leverede SAS en omsætning på 13.146 mio. svenske kr. mod 12.210 mio. svenske kr. i den tilsvarende periode af 2016/17. Ifølge estimater fra Inquiry Financial var forventningen blandt analytikerne 13.038 mio. svenske kr.



Samtidig steg driftsresultatet før renter og skat (EBIT) til 2137 mio. svenske kr. Her havde analytikerne regnet med et fald til 1924 mio. svenske kr. fra 2094 mio. svenske kr. i tredje kvartal af 2016/17.



Overskuddet før skat og engangsposter - som flyselskabet afgiver forventninger efter - var på 1978 mio. svenske kr. mod 1863 mio. svenske kr. i tredje kvartal af 2016/17.



- Indtægterne er faktisk højere, end jeg havde regnet med. Det er blandt andet Eurobonus, der tikker lidt mere ind, end jeg havde regnet med, siger Jacob Pedersen.



- På omkostningerne viser SAS også mådehold, og med en højere omsætning slår det jo igennem på indtjeningen. Det er et stærkt regnskab, der viser, at SAS er godt flyvende, uddyber analysechefen.



STIGENDE OMKOSTNINGER I 2018/19



I regnskabet løfter SAS dog også sløret for, at brændstofregningen til næste år bliver noget højere, end tilfældet bliver for 2017/18.



Selskabet regner med udgifter til flybrændstof på samlet 9,5-10,0 mia. svenske kr. i det kommende regnskabsår.



Med SAS' egne forventninger til den post i fjerde kvartal, peger det meste på, at regningen i 2017/18 bliver på omkring 8 mia. svenske kr., og dermed er der altså lagt op til ekstra omkostninger på op til 2 mia. svenske kr. næste år - svarende til SAS' forventninger til resultatet før skat og engangsposter i 2017/18.



- Man løfter sløret for, at brændstofomkostningerne vil stige og give en ekstra modvind på omkring 2 mia. svenske kr. Det er mere, end hvad jeg havde regnet med, siger Jacob Pedersen.



- Det kræver, at SAS fortsætter en hård kamp med at nedbringe omkostningerne. Det kræver også, at man er heldig og kan få noget mere kompensation fra en stigning i billetpriserne, hvis indtjeningen skal holdes oppe, uddyber han.



De stigende brændstofpriser har dog allerede præget indeværende regnskabsår, og med en stigende oliepris var det også forventet, at brændstofregningen ville blive endnu større næste år. SAS' egne forventninger ligger dog lidt højere end analytikernes.



På positivsiden er det ikke et isoleret SAS-problem. De stigende brændstofpriser vil nemlig også ramme selskabets konkurrenter, og derfor kan luftfartsselskaberne bedre i samlet flok forsøge at sende noget af regningen videre til kunderne.



- Modvinden på brændstof mærker de andre også. Så selskaberne skal samlet som industri forsøge at kompensere med højere billetpriser, siger Jacob Pedersen.



Samlet set har han svært ved at vurdere, hvordan SAS-aktien vil reagere på regnskabet. På den ene side trækker de gode resultater pænt op, men på den anden side modvirker udsigten til en drastisk stigning i brændstofpriserne begejstringen.



- I forhold til regnskabet isoleret set bør aktien stige, men jeg tror også, at kommentarerne om det kommende regnskabsår betyder, at SAS skal have held til at hive højere billetpriser hjem, end vi havde regnet med, siger Jacob Pedersen.



Umiddelbart skæver investorerne mest til den første faktor. I hvert fald stiger SAS-aktien med 10,1 pct. til 14,14 kr. efter de første handler.



/ritzau/FINANS