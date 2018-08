SAS får rekordresultat på trods kaotisk sommersæson

FLyselskabet SAS fløj i højsæsonen rekordmange passagerer. I regnskabet for tredje kvartal betyder det, at omsætningen steg fra 31 mia til 32 svenske kr. i forhold til de første ni måneder året før.



Resultatet før skat landede på 1,285 mia. svenske kr.



Det var særlig en travl sommer, der fik banket resultatet for årets første ni måneder op. Alene i sommerkvartalet fik SAS hevet 2 mia. svenske kr. ned på bundlinjen.



Mange aflysninger og forsinkelser, bl.a. pga. mandskabsmangel har gjort sommermånederne turbulente og noget bøvlede for flyselskabet.



Men det kunne ikke aflæses af regnskabet.



"På trods af stigende omkostninger til brændstof og operationelle udfordringer, er det her et af de stærkeste resultater i SAS' historie," udtaler Rickard Gustafson, adm. direktør for SAS, der samtidig udskyldte for de tusinder af passagerer, der blev berørt af flyafløsninger og forsinkelser i løbet af sommeren.



SAS blev dels ramt af mangel på piloter, og samtidig var der i hele Sydeuropa dårligt vejr - på trods af det gode vejr i Nordeuropa - der skabte udfordringer for flyselskaber.



Blandt analytikere er der kun ros til et regnskab, der er bedre end ventet.



"SAS er blevet et væsentligt mere fokuseret selskab, som ved, hvad de vil levere. Vi ser her et SAS, der har fået defineret sin kundegruppe, og samtidig agerer i et godt marked., og det er med til at skabe et stærkt resultat," siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef ved Sydbank.



Han peger dog på, at SAS i den kommende står med en enorm udfordring på grund af stærkt stigende omkostningerne til brændstof.



"Brændstofomkostningerne kommer til at stige som en raket i 2018 og 2019. Det betyder en modvind på mellem 1,5 og 2 mia svenske kr. Og de besparelser som SAS har igangsat vil kun kunne give omkring 700 mio svenske kr. om året. Så udfordringen bliver, at SAS skal sørge for at kompensere gennem højere billetpriser," siger Jacob Pedersen, der dog påpeger, at udfordringen med stigende brændstofpriser er noget som hele luftfartindustrien står med.









- opdateres