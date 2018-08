Fynsk robotselskab får trecifret millionindsprøjtning: Laver første opkøb samme dag

Samme dag som robotvirksomheden Onrobot kunne meddele, at den globale kapitalfond Summit Partners, Onro-bots direktør Enrico Krog Iversen og Vækstfonden kom med en kapitalindsprøjtning på et trecifret millionbeløb til at sætte gang i væksten, laver Onrobot nu et opkøb.



Det skriver det Odense-baserede selskab i en meddelelse torsdag aften.



Onrobot køber virksomheden Purple Robotics og vil tilbyde sine forhandlere verdens førende dobbelt vakuumgriber.



"Det skal være overskueligt at automatisere også små stykserier i en produktion. Ellers er robotteknologi ikke en god investering. Derfor håndplukker vi de bedste og mest brugervenlige robotprodukter og integrerer dem i OnRobot. Vi er overordentligt glade for nu at kunne tilbyde vores robot-forhandlere og integratorer vakuumgriberen, ligesom vi også glæder os over at kunne føje Purple Robotics topklasse-robotudviklere til vores udviklingsafdeling," udtaler Enrico Krog Iversen i meddelelsen.



Purple Robotics er stiftet af Lasse Kieffer, Henrik Tillitz Hansen og Peter Nadolny Madsen, der alle har en fortid som produktudviklere i Universal Robots.



Ifølge meddelelsen har Purple Robotics indgået en aftale med 40 forhandlere i 25 lande om forhandling af deres produkt. Det er en såkaldt vakuumgriber, der kan give en robotarm to "hænder", så den kan håndtere flere emner samtidigt og løse flere opgaver i én bevægelse.



I foråret fusionerede Onrobot tre robotselskaber fra Ungarn, USA og Danmark for at danne én global aktør, der skal have fokus på markedet for tilbehør til industrirobotter.



Onrobot blev stiftet i 2015 af Bilge Jacob Christiansen og Ebbe Overgaard Fuglsang, som stadig er medejere.



Enrico Krog Iversen og Vækstfonden investerede i virksomheden i 2016 og i juni 2018 blev Onrobot fusioneret med ungarske Optoforce og amerikanske Perception Robotics.



Målet er opkøb af op til 12 flere mindre konkurrenter.



"Vi er nu kommet endnu et skridt nærmere vores vision om at tilbyde "one-stop-shopping" for indkøbere af robot-tilbehør. Købet af Purple Robotics bliver bestemt ikke det sidste opkøb, vi gør. Vi kigger på en række andre spændende selskaber rundt omkring i verden," udtaler Enrico Krog Iversen.



Onrobot udvikler gribere til robotarme, der efterhånden bruges i små og store virksomheder over hele verden.