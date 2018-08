Apple klar med nye iPhones - kinesere har smugkigget

Opdateret kl. 21.36 - Selskabet bag blandt andet iPhone og iPad, Apple, har nu udsendt invitationer til den årlige præsentation af nye iPhones.



Dermed ligger det også fast, at de nye telefoner bliver præsenteret i Steve Jobs Theater i hovedkvarteret i Cupertino i Californien den 12. september. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Selv om Apple ikke selv har bekræftet det, så anses det efterhånden for en offentligt kendt hemmelighed, at der kommer hele tre nye iPhones: En afløser for iPhone X, en endnu større iPhone X, samt en afløser for iPhone 8.



På Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afvikles i Berlin i disse dage, har flere af de kinesiske deltagere allerede covers klar til de nye endnu ikke offentliggjorte iPhones.



Selv om Apple er et amerikansk selskab, så produceres telefonerne i Kina. Og det er også herfra, at rygterne ofte flyder.



De kinesiske tilbehørsproducenter får angiveligt udleveret kopier af de nye telefoner på forhånd. Begrundelsen er, at de skal kunne producere tilbehør til dem, der er klar samtidig med, at Apple sender telefonerne på gaden.



Det danske techsite recordere.dk har haft de kinesiske kopier i hænderne, og ifølge dem bliver der tale om en afløser for iPhone X på 5,8 tommer med Oled-skærm, en større iPhone X på 6,5 tommer, også med Oled-skærm, og en afløser for iPhone 8 på 6,1 tommer med LCD-skærm.



Apples nye telefoner præsenteres en måned efter, at Samsung, hvis telefoner er verdens mest solgte, præsenterede deres nye flagskib i form af den store Galaxy Note 9. Det er den smartphone, som den store udgave af iPhone X skal tage kampen op med.



Selv om Apple er verdens mest værdifulde selskab og for nylig rundede en markedsværdi på 1000 milliarder dollar, så er det kun verdens tredjemest sælgende, når det gælder smartphones.



Apple blev for nylig overhalet af kinesiske Huawei, der målt på antal enheder sælger flere telefoner end Apple. Foran dem begge ligger koreanske Samsung.



/ritzau/