Buffett køber flere Apple-aktier: Jeg fokuserer på de flere hundrede millioner mennesker, der lever deres liv via deres Iphone

Den kendte investor Warren Buffett øgede via sit investeringsselskab Berkshire Hathaway sin ejerandel af Apple med 5 pct. i andet kvartal. Og nu har han købt flere Apple-aktier.Det fortæller investoren i et interview med CNBC i anledning af sin 88 års fødselsdag."Vi har købt en smule mere," siger Warren Buffett til CNBC.Ifølge mediet er Berkshire Hathaway den næststørste aktionær i Apple med en aktiepost, der er ca. 56 mia. dollar værd svarende til ca. 358 mia. kr.Det er styrken i Apple-brandet, Warren Buffett elsker. Ikke de kortsigtede finansielle resultater, lyder det."Jeg fokuserer ikke på salget i det næste kvartal eller det næste år. Jeg fokuserer på de flere hundrede milli-oner mennesker, der praktisk talt lever deres liv via deres Iphone," siger han til CNBC.