Pandora-forhandler overrasker positivt og løfter salget

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske smykkekæde og Pandora-forhandler Signet Jewelers klarede sig markant bedre end ventet i andet kvartal, hvor salget viste en overraskende fremgang.



Salget steg med 1,7 pct. i andet kvartal i butikker, der har været åbne i mindst et år, hvilket kom bag på analytikerne, der ifølge Bloomberg News havde ventet et fald på 4,2 pct.



I butikskæden Jared, der forhandler Pandora-smykker, var der en fremgang på 1,2 pct. Her er salget trukket op af et planlagt skift i kampagneaktiviteter", der har hjulpet knap 2 pct.point på væksten, skriver Signet i regnskabet.



Tallene fra den amerikanske smykkekæde bliver fulgt tæt af analytikere og investorer, der er interesserede i Pandora, men Jared-kæden udgør kun en lille del af Pandoras salg på det amerikanske marked.



Signet opjusterer salgsforventningerne til hele året og venter nu en enten flad salgsvækst eller et fald op til 1,5 pct., hvor det tidligere ventede et lavt til midt encifret procentmæssigt fald.



I hele tal venter Signet dermed en omsætning på 6,2-6,3 mia. dollar mod tidligere 5,9-6,1 mia. dollar.



Aktien i Pandora er steget efter Signet-regnskabet fra et niveau på omkring 385 kr. til 389,10 kr. Det svarer til en stigning på 1,7 pct. fra onsdag. Signet-aktien stiger 15 pct. i formarkedet i USA.



/ritzau/FINANS