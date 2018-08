Novo-konkurrenters middel kan give sjælden koldbrand

Relateret indhold Artikler

En type diabetesmiddel, som flere af Novo Nordisks største konkurrenter markedsfører, kan i sjældne tilfælde give en særlig form for farlig koldbrand i kønsorganerne.



Derfor advarer de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, nu mod den potentielle bivirkning.



- FDA advarer om, at en sjælden men alvorlig infektion af kønsorganerne og området omkring kønsorganerne er blevet rapporteret i forbindelse med den type af medicin mod Diabetes 2, der hedder SGLT2-hæmmere.



Det skriver FDA på sin hjemmeside og fortsætter:



- Vi kræver en ny advarsel om denne risiko på indlægssedlen for alle SGLT2-hæmmere.



Sygdommen bliver også kaldt Fournier Koldbrand. Det er en infektion, der meget hurtigt kan ødelægge væv under huden omkring kønsdelene.



Sygdommen er sjælden, men infektionen arbejder meget hurtigt, og derfor er sygdommen ganske farlig.



FDA's advarsel kommer, efter at man har konstateret 12 tilfælde af Fournier Koldbrand fa 2013 til 2018. Det er kommet, få måneder efter at patienterne er begyndt at tage en SGLT2-hæmmer.



Mens sygdommen normalt næsten kun rammer mænd, er fem af de 12 tilfælde kvinder. Alle 12 har måttet få omfattende operationer. En enkelt er død.



- Til sammenligning er der kun konstateret seks tilfælde af Fournier Koldbrand i sammenhæng med andre diabetesmidler i en periode på over 30 år, skriver FDA.



De lægemidler, der nu skal have opdateret risikoprofilen, er blandt andre Eli Lillys Jardiance, AstraZenecas Farxiga og J&J's Invokana.



Omkring 1,7 millioner amerikanere får de SGLT2-hæmmere, som FDA advarer imod. Stofferne forventes ifølge Bloomberg at omsætte for 7,1 milliarder dollar i 2020.



Novo Nordisk har ikke selv satset på SGLT2-hæmmere som lægemiddel mod tidlige stadier af Diabetes 2. I stedet har Novo Nordisk satset på typen GLP1-analoger.



GLP1-analoger dækker over Novo Nordisks meget succesfulde Victoza og den nylancerede Ozempic.



/ritzau/