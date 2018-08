Relateret indhold Aktieordbog

Glunz & Jensen nedjusterer forventningerne til det forskudte regnskabsår 2018/19 og venter nu en nettoomsætning på 240 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 24 mio. kr. Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2017/18.



Tidligere ventede selskabet en nettoomsætning på 260 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 38 mio. kr.



/ritzau/FINANS