Brøndby-topchef: Det vil kræve spillersalg næste år for at skabe overskud

Brøndby IF's omsætning er vokset med 50 pct. i forhold til samme periode sidste år, og fodboldklubben fra vestegnen forventer at skabe balance i økonomien i 2019. Det vil dog fortsat kræve transferindtægter for at realisere et overskud.



- Det vil kræve spillersalg næste år for at skabe et positivt resultat, siger administrerende direktør for Brøndby IF Jesper Jørgensen til Ritzau Finans.



Han forventer dog ikke flere spillersalg i det nuværende transfervindue, og udover spillersalg vil Brøndby gerne skabe mere vækst i den kommercielle del af forretningen. Det skal blandt andet ske ved at færdiggøre fanzonen samt at lokke flere sponsorer til klubben.



- Lige nu er vi ved at færdiggøre vores fanzone, og det, håber vi, kan være med til at holde fast i den store tilskueropbakning og gerne øge den yderligere. Vi ser også, at der kommer flere sponsorere til både på etårige og flerårige aftaler, men vi arbejder fortsat på at tiltrække endnu flere sponsorer, siger Jesper Jørgensen.



Hvis Brøndby skulle lykkes med at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet torsdag aften mod belgiske Genk, vil det betyde øgede indtægter for fodboldklubben for resten af året. Jesper Jørgensen håber og tror på en sejr i aftenens kamp, og han peger på, at Europa League også vil have positiv indflydelse på den lange bane.



- På den længere bane vil det forbedre vores europæiske koefficient, og det er noget, der rækker fem år frem. Det kan være med til at gøre interessen for klubben og vores spillere større, og også den kommercielle del vil blive påvirket positivt, men det er ikke noget, vi budgetterer med, siger Jesper Jørgensen.



Brøndby har i sit seneste regnskab ikke budgetteret med at kvalificere sig til Europa League.



/ritzau/FINANS