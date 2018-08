SIF: Spillersalg giver første fodboldoverskud i nyere tid

Mio. kr. H1 2018 H1 2017 FY 2017 Omsætning 65,3 35,5 95,9 EBIT 28,7 6,9 12,6 Resultat før skat 22,7 9,6 11 Nettoresultat 19,7 9,6 14

Mio. kr. Ved Q2 Før Q2 Resultat før skat og værdiregulering Lave ende af 15-25 Lave ende af 15-25

Silkeborg IF havde i første halvår både stærk vækst i omsætningen og overskuddet, fremgår det af selskabets regnskab torsdag.Den samlede omsætning steg i perioden til 65,3 mio. kr. fra 35,5 mio. kr. i første halvår af 2017. Og på bundlinjen var der før skat et overskud på 22,7 mio. kr. mod 9,6 mio. i samme seks måneder året før. Ledelsen betegner resultatet som "meget tilfredsstillende".Stigningen i omsætningen tilskrives i særlig grad købet af Hotel Papirfabrikken, som nu indgår fuldt ud i regnskabet og bidrager med 17,2 mio. kr. på toplinjen.Samtidig bemærker SIF, at fodboldforretningen gav overskud for første gang i nyere tid, da der var godt gang i salget af Silkeborg-spillere i perioden. Transferaktiviteterne i halvåret udgjorde 21,4 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i første halvår 2017 efter salg af Robert Skov til FCK, Jens Martin Gammelby til Brøndby IF og Sammy Skytte til FC Midtjylland.Dermed sikrede fodboldaktiviteterne et overskud på 17,5 mio. kr. mod 4,3 mio. året før.Silkeborg afsluttede 2017/18 med en nedrykning, men ledelsen mener, at der er grobund for et gensyn med Superligaen trods en placering som nummer ni i 1. division.- Det er ledelsens vurdering, at der, på trods af den ustabile start og de mange spillerudskiftninger, er gode muligheder for, at selskabets overordnede mål om at sikre oprykning til landets bedste fodboldrække, Superligaen, kan realiseres inden for de nuværende sportslige rammer, skriver SIF i regnskabet.Silkeborg IF Invest fastholder forventningerne for 2018 om et resultat i den lave ende af intervallet 15-25 mio. kr. før dagsværdiregulering af investeringsejendomme og skat.Tabel for Silkeborg IF Invests regnskab for andet kvartal 2018.Silkeborg IF Invests forventninger til 2018:/ritzau/FINANS