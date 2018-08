Amerikanske virksomheder har største indtjeningsvækst i seks år

Skattelettelser og økonomisk vækst satte skub i amerikansk virksomhedsoverskud i andet kvartal.



Det skriver The Wall Street Journal.



Det amerikanske erhvervsministerium, Commerce Department, målte en 16,1 pct. forøgelse i virksomhedernes overskud i andet kvartal på årsbasis. Det er den største forøgelse i seks år og skyldes store skattelettelser og stærk økonomisk vækst.



Efter at den lavere virksomhedsskat trådte i kraft sidste år, var skatten fra virksomheder faldet med 33 pct. på årsbasis, viser tal fra regeringen.



Gode økonomiske nyheder og en robust indtjening fra virksomhederne har sat skub i aktiemarkedet de seneste uger. Onsdag steg S&P 0,6 pct., mens Nasdaq Composite steg med 1 pct. Det var ny rekord for begge indeks.



Den stærke økonomiske vækst medførte også, at det amerikanske erhvervsministerium opjusterede estimatet for landets vækst fra 4,1 pct. i år til 4,2 pct.



En af de virksomheder, der har nydt godt af opsvinget er Deere & Co., der blandt andet producerer traktorer.



- Alt i alt bliver vi opmuntrede af den økonomisk udsigt for resten af 2018 og den tidlige interesse for vores nyeste teknologi, sagde Rajesh Kalathur, der er økonomidirektør for Deere & Co., til investorer den 17. august.



/ritzau/FINANS