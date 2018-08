Familien bag Rødovre Centrum sætter indkøbscentret til salg

Opdateret kl. 11.25: Danmarks ældste indkøbscenter, Rødovre Centrum sættes til salg af familierne bag den. Det bliver i givet fald Danmarks største enkelte ejendomshandel nogensinde, skriver familien i pressemeddelelsen.



Familien bag et af Danmarks ældste, største og mest populære shoppingcentre, Rødovre Centrum, har besluttet at afsøge mulighederne for at afhænde centret, som gennem mere end 50 år har været ejet og drevet af familierne Knudsen og Andreasen.



Der er gang i handle med storcentre i Danmark. For et par måneder siden blev Herning Centret solgt til Danske Shoppingcentre P/S. Sidste år købte ATP halvdelen af Danicas storcenter-portefølje i Danmark for 6,9 mia. kr. Et markant salg var også salget af Rosengårdscentret i Odense i starten af 2013. Her var prisen 3 mia. kr. fra køberen, tyske butikscenter-koncern ECE.



Centerets direktør Jesper Andreasen, som i 1991 overtog ledelsen efter sin mor, har nået en alder, som gør det naturligt for ejerne at vurdere planerne for fremtiden. Beslutningen om at afhænde Rødovre Centrum er truffet som konklusion på disse overvejelser om et generationsskifte.



Manglende direktøremne fremmer salget



"Efter 27 spændende år i spidsen for et shoppingcenter, som kunderne flere gange har kåret som Danmarks bedste, er det snart tid til nye kræfter, som kan sikre fortsat udvikling og fremgang i Rødovre Centrum. Da familien ikke denne gang har en afløser til at påtage sig direktørposten, er vi blevet enige om at undersøge mulighederne for at afhænde centret til den rette, eksterne køber," siger Jesper Andreasen.



Erhvervsmæglerfirmaet Colliers har fået opgaven med at finde den fremtidige ejer af det 115.000 kvadratmeter store shopping-, fritids-, og forlystelsescenter, som i år ventes at blive besøgt af flere end 9 mio. kunder samt skabe en omsætning på 2,3 mia. kr. i de 160 butikker.



Rødovre Centrum åbnede i 1966 som Danmarks første, større indendørs shoppingcenter og har lige siden dannet forbillede for kommende generationer af storcentre. Centeret er i de senere år blevet gennemgribende renoveret og udvidet og har modtaget talrige priser og kåringer, blandt andet som "Årtiernes bedste shoppingcenter".