Brøndby: Stort løft i omsætningen gav papirstyndt overskud

Mio. Kr. Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 FY 2017 Omsætning 60,2 40,3 92,2 67,8 147 Transferaktiviteter -5,0 -3,9 -9,0 -0,1 -6,2 Resultat før skat 0,6 -5,7 -8,7 -8,1 -24,8 Nettoresultat 0,6 -5,7 -8,7 -8,1 -24,8

Mio. kr. Ved Q2 2018 Før Q2 2018 Resultat før skat 12-22 12-22

Brøndby IF fik lige præcis slæbt sig til et overskud i andet kvartal af regnskabsåret. Samlet set var der dog røde tal for første halvår.Det fremgår af fodboldklubbens regnskab for andet kvartal og første halvår af 2018.Andet kvartal bød på en stor fremgang i fodboldklubbens omsætning, som voksede med næsten 50 pct. til 60,2 mio. kr.Det skyldtes især større indtægter i kategorien entré, tv-penge og præmieindtægter, men der var også forbedringer i sponsorindtægter, føde- og drikkevaresalget og i salget af merchandise, som blev fordoblet til 6,2 mio. kr.Omkostningerne voksede også i perioden, men ikke i samme takt, og dermed blev driftsresultatet før transferaktiviteter og finansielle poster et overskud på 5,8 mio. kr. mod et tab på 2,1 mio. kr. i samme kvartal af 2017.På bundlinjen var der et overskud på 0,6 mio. kr. før og efter skat mod et tab på 5,7 mio. kr. for et år siden. Set over hele første halvår var der dog stadig et underskud på 8,7 mio. kr. på grund af tabet i første kvartal.Til gengæld ser det bedre ud for resten af året, da klubben i tredje kvartal solgte spillerne Frederik Rønnow og Christian Nørgaard med en samlet regnskabsmæssig gevinst på 41 mio. kr. før skat.Derfor regner Brøndby IF fortsat med et overskud før skat på mellem 12 og 22 mio. kr. i hele 2018, hvis klubben slutter på en af de øverste tre pladser i Superligaen i efteråret, og der ikke kommer flere transferindtægter til.Tabel for Brøndby IF's regnskab for andet kvartal af 2018:Brøndby IF's forventninger til 2018:/ritzau/FINANS