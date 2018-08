Relateret indhold Tilføj søgeagent TK Development Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer TK Development

TK Development nedjusterer resultatforventningerne til hele regnskabsåret 2018/19 til nu at vente 0-10 mio. kr. i overskud før skat, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen. Tidligere regnede selskabet med at hente 80-90 mio. kr. før skat.



Det skyldes særligt projektet Strædet i Køge, der nedskrives med 50 mio. kr. Selskabet forventer, at projektet, når det er endeligt afsluttet, har medført et samlet tab for koncernen på omkring 35 mio. kr.



Et forventet salg af koncernens største grundstykke i Polen medfører desuden en nedskrivning på cirka 20 mio. kr.



/ritzau/FINANS