Nordea har meldt mistænkelige overførsler fra hvidvasksag

Nordea har meldt mistænkelige transaktioner, der er kommet frem i forbindelse med afsløringer af storstilet hvidvask af milliarder, til relevante myndigheder.



Det siger Nordea til den svenske avis Dagens Industri.



Nordea forsikrer, at banken arbejder tæt sammen med relevante myndigheder, hvad angår økonomisk kriminalitet - og det gælder også afsløringerne fra den internationale journalistorganisation OCCRP.



"I tilfælde, hvor Nordea har fundet mistænkelige transaktioner baseret på OCCRP's gennemgang, har vi rapporteret det til kriminalitetsbekæmpende myndigheder," skriver pressechef i Nordea Afroditi Kellberg i en mail til mediet.



Allerede i 2014 afslørede OCCRP hvidvask af penge med rødder i Rusland. Et beløb, der svarer til omkring 190 mia. svenske kr., blev hvidvasket primært i Moldova i årene mellem 2011 og 2014, skriver Dagens Industri.



Sidste år kom det så frem, at milliarder af kroner var blevet overført til en række banker heriblandt Nordea og Danske Bank.



Nordea løfter ikke sløret for, hvornår rapporteringen er fundet sted, og hvor mange transaktioner det drejer sig om.



Ifølge OCCRP's undersøgelse var der tale om næsten 200 overførsler med en samlet værdi på omkring en kvart mia. svenske kr. - alle var blevet overført til Nordea i Danmark.



Sidste år lød det, at statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - også kendt som Bagmandspolitiet - formelt indledte en undersøgelse af Nordea i forbindelse med overtrædelse af lovgivningen om hvidvask.



/ritzau/FINANS