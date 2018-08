Amerikanske selskaber rammer bedste væksttempo i bundlinjen siden 2014

Resultaterne for andet kvartal fra de amerikanske selskaber har vist en indtjeningsvækst før skat på 7,7 pct. på årsbasis, og det er det bedste væksttempo i bundlinjen siden 2014.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til tal fra det amerikanske erhvervsministerium.



Tallene viser også, at det er syvende kvartal i træk, at de amerikanske virksomheder kan fremvise en indtjeningsvækst.



Opgørelsen er interessant og differentierer sig også fra andre tidligere analyser af andet kvartal, fordi der er tale om en måling før skat.



Virksomhederne i USA nyder nemlig i år godt af den skattereform, som blev vedtaget i 2017, som giver 1500 mia. dollar i skattelettelser over ti år, og derfor har andre analyser hæftet sig ved indtjeningsvækst, der har været båret af skattelettelser.



På den baggrund har virksomhederne rigeligt med likviditet til at investere og ansætte yderligere, skriver Bloomberg News, og data viser da også en fremgang i investeringerne på 8,5 pct.



Der er også udsigt til, at investorerne vil nyde godt af en gaveregn uden lige. Investeringsbanken Goldman Sachs har således estimeret, at selskaberne i S&P 500-indekset vil øge deres aktietilbagekøb til 1000 mia. dollar i 2018. En vækst på 46 pct. og rekord.



/ritzau/FINANS