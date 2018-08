Frasalg af fitnesskæde pynter på Parken-regnskab

Mio. kr. Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 FY 2017 Indtægter i alt 169,8 204,0 337,1 351,9 877,7 Primært resultat 18,8 39,8 25,2 20,2 168,8 Resultat før skat 8,4 27,7 4,9 -2,9 124,5 Periodens resultat -213,1 11,7 -227,5 -16,6 40,7

Mio. kr. Ved Q2 2018 Før Q2 2018 Omsætning (fortsættende aktiviteter) 780-800 780-800 Resultat før skat (fortsættende aktiviteter) 50-65 50-65

Frasalget af Fitness DK pynter på regnskabet hos Parken Sport & Entertainment, der fraregnet fitnesskæden kan mønstre et overskud i andet kvartal.Der er dog samtidig et fald i koncernomsætningen hos ejeren af fodboldklubben FC København til 169,8 mio. kr. fra 204,0 mio. kr. i samme periode sidste år, fremgår det af regnskabet onsdag eftermiddag.Fodbold- og stadionaktiviteterne havde i perioden et fald i omsætningen på 22,4 mio. kr., og Parken forklarer det delvist med, at FCK i sidste sæson blev nummer fire i Superligaen og ikke nåede frem til pokalfinalen. I 2017 vandt FCK til sammenligning både Superligaen og pokalfinalen.Resultatet af transferaktiviteter steg til gengæld til 18,6 mio. kr. fra 13,7 mio. kr., mens Lalandia mistede 12,4 mio. kr. i omsætning i forhold til andet kvartal af 2017.I perioden var der samtidig et fald i nettooverskuddet for fortsættende aktiviteter til 6,6 mio. kr. fra 21,6 mio. kr. i andet kvartal af 2017. Men medregnes Fitness DK var der et underskud efter skat på 213,1 mio. kr. mod et minus på 16,6 mio. kr. i samme periode for et år siden.Parken Sport & Entertainment fortalte 28. juni, at den underskudsgivende fitnesskæde var blevet solgt til Run Bidco, som er et helejet datterselskab af kapitalfonden Altor Fund III og Tryghedsgruppen. Frasalget blev tirsdag godkendt af EU-Kommissionen."Det har været et stort fokusområde for os (salget, red.), og det betyder, at vi nu kan koncentrere kræfterne yderligere omkring kerneforretningerne i F.C. København, Telia Parken og Lalandia, som alle har en god udvikling. F.C. København har vist god fremgang i Superligaen og har stadig mulighed for at nå gruppespillet i Europa League, mens arbejdet hen mod at udvide med Lalandia med flere centre fortsat pågår," siger bestyrelsesformand Bo Rygaard i forbindelse med regnskabet.Parken justerede forventningerne i juni i forbindelse med salget af Fitness DK, og de forventninger bliver fastholdt i regnskabet onsdag. Parken ser dermed fortsat en omsætning for de fortsættende aktiviteter på cirka 780 til 800 mio. kr. og et resultat før skat på 50 til 65 mio. kr.De økonomiske forventninger er baseret på F.C. Københavns deltagelse i gruppespillet i Uefa Europa League med et forventet resultat før skat i niveauet 75 mio. kr., skriver selskabet i regnskabet for andet kvartal af 2018.Resultat før skat af de fortsættende og ophørende aktiviteter forventes i 2018 i niveauet minus 170 til minus 155 mio.kr.Tabel for Parken Sport & Entertainments regnskab for andet kvartal af 2018:Parkens forventninger til 2018:/ritzau/FINANS