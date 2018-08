Analytiker: Der er mening i Pandoras overtagelse af butikker i Taiwan

Pandora har overtaget butikker og distribution i Taiwan, og Michael Friis Jørgensen, der er analytiker i Alm. Brand Bank, ser overtagelsen som værende helt i tråd med den strategi, som smykkekoncernen tidligere har meldt ud.- Pandora vil have bedre styr på branding, og det kan selskabet få via eget butiksnet og distribution. Det er en velkendt strategi, som allerede er blevet meldt ud, siger analytikeren. Aftalen om at overtage fem konceptbutikker og 14 shop-in-shops fra sin distributør i Taiwan koster Pandora omkring 100 mio. kr. Sidste år var omsætningen i Taiwan på omkring 200 mio. kr.- Det er en rimelig pris, hvis vi sammenligner med tidligere overtagelser. Og det giver god mening for Pandora i forsøget på at kontrollere det grå marked i regionen, siger Michael Friis Jørgensen.I juli valgte Pandora at sætte detailpriserne på størstedelen af selskabets smykkesortiment på det kinesiske marked ned med omkring 15 pct. Det var en del af planen om at begrænse handlen med smykkerne i Kina via det grå marked, da prisen på Pandora-smykker var højere i Kina end i Europa. Derfor kunne det betale sig at købe smykkerne her og sælge dem med en fortjeneste i Kina.Med Taiwan føjet til listen har Pandora nu kontrollen med butikker og distribution i Kina, Hongkong og Macau.En aktie i Pandora falder onsdag middag med 3,9 pct. til 379,80 kr. Men ifølge Michael Friis Jørgensen burde nyheden ikke påvirke kursen hverken positivt eller negativt:- Aktien burde ikke rykke sig på den her nyhed, og jeg tror, at faldet i dag er mere af teknisk karakter. Den har klaret sig rimeligt godt de seneste par dage og været lige ved at ramme 400 kr., så vi ser noget rebound i dag, vurderer han./ritzau/FINANS