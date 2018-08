Bilsalget på det globale marked er vokset i knap et årti. Nu bremser salget for alvor op for første gang siden finanskrisen.



Det skriver The Wall Street Journal.



Det er blandt andet fremtidsudsigterne omkring de amerikanske handelspolitikker, der skaber usikkerhed for bilsalget.



Det kinesiske bilmarked falder, mens efterspørgslen på biler og lastbiler i USA efter syv års vækst er mættet. Det sker blandt andet på grund af den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.



I Europa, hvor salget af nye biler før har hjulpet med kontinentets opsving, nærmer efterspørgslen sig et prærecessionsstadie, hvilket gør det svært for de europæiske bilfabrikanter, der længe har haft svært ved at skabe overskud.



Det er den amerikanske præsidents, Donald Trumps, handelspolitikker, der underminerer forbrugertilliden på markederne uden for USA. Handelspolitikkerne ses som den største trussel mod den økonomiske vækst.



Skulle spændingerne mellem USA og de amerikanske handelspartnere lette, kunne det redde opbremsningen fra at tage yderligere til, mener analytikere.



Amerikanske importafgifter kan blive en realitet for Europa, mens Kina efterhånden har samlet en del af dem og som modsvar har smækket en importafgift på 40 pct. på biler, der er bygget i USA.



Analytikere vurderer, at en fuldstændig udbrudt handelskrig kan skyde bilindustrien i sænk.



/ritzau/FINANS