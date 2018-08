Falck-topchef laver første frasalg: Sælger Safety Services til kapitalfond

*Opdateret Rednings- og ambulancekoncernen Falck har solgt datterselskabet Safety Services, oplyser koncernen.



Det glæder topchef i Falck, Jakob Riis, der beskriver salget som et godt resultat og et vigtigt skridt i at få fokuseret Falck-forretningen.



"Porteføljen var blevet for bred, og vores geografiske fokus var blevet for stort, så der har ikke været nogen robuste underliggende strukturer til at styre så kompleks en forretning," adm. Direktør i Falck, Jakob Riis og fortsætter:



"Når vi kiggede på porteføljen, så var Falck Safety Services en forretning, som stod midt i at vende en udvikling, og som på den lange bane kræver et dedikeret fokus og kapital til at udvikle den, og vi kan ikke drive det hele, så var det her et oplagt selskab at sælge fra.



Dansk kapitalfond er køber



Køberen af Safety Services er den danske kapitalfond Polaris, der overtager 100 pct. af aktierne i selskabet.



"Det er en global førende virksomhed, og det er altid interessant at købe sig ind i en markedsleder. Der er rigtig mange muligheder for at skabe organisk vækst i virksomheden med det, den har i dag, men vi ser også rigtig gode muligheder for at lave strategiske opkøb," siger Henrik Bonnerup, partner og finansdirektør i Polaris.



Ingen af parterne vil oplyse prisen på selskabet, men Børsen erfarer fra kilder tæt på processen, at Polaris har smidt et trecifret million-beløb for selskabet.



Safety-services, som består af træningscentre primært relateret til olie- og gasindustrien, blev reelt sat til salg i Falcks årsregnskab i februar, men allerede i september 2017 annoncerede redningskoncernen, at de ville igangsatte et strategisk gennemsyn af virksomheden og dens ejerskab.



Selskabet har hovedkvarter i Esbjerg og servicerer især olie- og gasindustrien i Nordsøen, men Safety Services har også afdelinger i både USA, Brasilien og endda i Malaysia. I alt afhænder Falck med denne øvelse 23 afdelinger over hele verden.



Safety Services omsatte i seneste årsregnskab for 778 mio. kr - omend selskabet landede et underskud på 115 mio. kr.



Selve driftsresultatet(ebitda) for selskabet var dog positivt og lå på 71 mio. kr.



Stærkere oliepris har hjulpet på prisen



Salget er det hidtil største symbol på den turnaround, som topchef Jakob Riis igangsatte, da han satte sig i spidsen for Falck i maj 2017.



Safety Services har været meget afhængig af olieprisen, og i perioder, hvor olieprisen har været lav, har aktiviteten i selskabet været faldende.



Det seneste år har olieprisen vendt snuden i vejret og stabiliseret sig omkring 75 dollar per tønde, hvor den i starten af 2016 var helt nede under 30 dollar. Derfor er det også et godt tidspunkt for Falck at sælge selskabet på, understreger Jakob Riis.



"Timingen er vigtig, og der kunne have været et andet forløb, hvor vi ikke havde været i den gode situation, hvor der er en stabilitet i oliebranchen, og hvor olieprisen er på et højere niveau," siger Falck-topchefen og fortsætter:



"Det er et godt tidspunkt, fordi forventningerne indgår i prisdannelsen på den her forretning."



At olie-og gasmarkedet nu er stabiliseret efter at have været helt nede og skrabe bunden, regner køberen Polaris med at kunne udnytte til at skalere forretningen, når de overtager selskabet.



"Det er klart, at når markedet vender efter en nedtur i olie-gas markedet, så er der en masse ledig kapacitet, som man kan fylde kursister ind på, og det giver en rigtig god mulighed for bedre omsætning og indtjeningsvækst," siger Henrik Bonnerup.



Opdateres