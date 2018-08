Hypefactors går på minibørsen First North med 919 nye aktionærer og et fuldtegnet aktieudbud, der giver et bruttoprovenu på 20 mio. kr.Selskabets samlede udbud blev overtegnet med 33 pct., og det endelige antal udbudte aktier er på den baggrund fastsat til 2,5 mio. aktier, eller helt i toppen af det oprindelige udbud på mellem 1,875 mio. og 2,5 mio. aktier. Udbudskursen var 8 kr. per aktie. Det fremgår af en meddelelse. Baseret på tegningskursen kan Hypefactors' markedsværdi beregnes til 69,4 mio. kr.Hypefactors havde sidste år gennemsnitligt tre ansatte, et negativt bruttoresultat på 0,7 mio. kr. og en egenkapital på 7,6 mio. kr. per 31. december, viser CVR-registret.Selskabet har dog store ambitioner for sin nyudviklede såkaldte PR automation-platform, der gør det muligt for virksomheder at måle effekten og værdien af deres PR-investeringer. Kundelisten tæller navne som Moët Hennessy, MHI Vestas Offshore og Ecco, skriver Hypefactors i en meddelelse.Målsætningen er at blive den foretrukne PR-tech platform i verden, og Hypefactors har et 2021-mål om 5500 solgte licenser og en omsætning på 100 mio. kr.Hypefactors ventes at debutere på First North-børsen på mandag den 3. september./ritzau/FINANS